Yol Durumu
  1. O isimler enselendi!

Başkan Erdoğan'dan Başpehlivan Okulu'ya tebrik

Başkan , 657'nci 'nin finalinde rakibini yenerek başpehlivan unvanını alan 'yu tebrik etti.

Etiketler: , ,
  • 15 Temmuz 2018, Pazar 20:30
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR