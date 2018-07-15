Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde rakibini yenerek başpehlivan unvanını alan Orhan Okulu'ya bir tebrik telgrafı göndermiştir." denildi.
Başkan Erdoğan'dan Başpehlivan Okulu'ya tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde rakibini yenerek başpehlivan unvanını alan Orhan Okulu'yu tebrik etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri , Orhan Okulu
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