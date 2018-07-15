İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde program düzenlenedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada vatandaşlara seslendi.



Erdoğan, "Pensilvanya'daki melunun büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik bu böyle biline" diyen Erdoğan, 'Son FETÖ'cü hain hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı. "Darbe dönemini bir daha açılmamak üzere kapattık" diyen Erdoğan, "Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça Türkiye'yi yolundan alıkoyacak hiçbir güç yoktur." dedi.





Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

'HİÇBİR ZAFER ALTIN TEPSİDE SUNULMAZ'

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.



Şüphesiz hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz.

'BU MİLLETİN FERDİ OLMAKTAN İFTİHAR EDİYORUM'

Bu zafer, milletimizin direnişi yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. Bu millet, FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiştir. Ben bu milletin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum.







Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece Türk milleti cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Kuvayı Milliye şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir. 15 Temmuz, Türk milletinin yeniden dirilişinin, şahlanışının, iradesine yönelik saldırılar karşısında tekrar kıyama kalkmasının adıdır.

'DARBE DEFTERİNİ AÇILMAMAK ÜZERE KAPATTIK'

15 Temmuz asla unutulmayacak ve unutturmayacağız, o bizim için bir tarihe kayıttır. 15 Temmuz ile demokrasimizin rüşdünü tüm dünyada ispat ettik. İnşallah ülkemizde artık darbe defterini bir daha açılmamak üzere kapattık.

'CUMHUR İTTİFAKI'NA DEVAM EDECEĞİZ'

17 Ağustos'ta Sayın Bahçeli ile başladığımız yürüyüşü Cumhur İttifakı ile devam ettirdik, aynı kararlılıkla da devam ettireceğiz.





'KARŞILARINDA BİZİ BULACAK'

Ne dedik? İnlerine gireceğiz dedik. Nereye giderlerse gitsinler bu milletin huzurunu kaçıranlar karşısında bizi bulacak. Ülke hudutlarımız içerisinde sabotajlara maruz kalmadan tüm terör örgütleriyle çok daha başarılı bir süreç yürüttük.



Bu milletin huzurunu kaçıranlar karşılarında bizleri bulacak, ordumuzu bulacak, polisimizi bulacak, güvenlik korucularımızı bulacak.



Pensilvanya'daki melunun takiye, hile, yalan dolanla büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik.

'TANKLARIN ARASINDAN SIVIŞANLARI UNUTMAYACAĞIZ'

Bu çevrede, tanklara alkış tutanları, darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışanları unutmuyorsak, Yeşilköy'de, havalimanında tankların arasından çıkıp Bakırköy Belediyesine sığınanları asla unutmuyoruz ve unutmayacağız.







Kimin nerede nasıl tavır takındığını da, kimin kimlerle iş tuttuğunu da gayet iyi biliyoruz. Umudunu FETÖ'cü cuntaya bağlayanların darbe girişimi başarısız olunca nasıl döndüklerini de kayda aldık.

'ONLARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

Şehit edileceğini bildiği halde darbecilere meydan okuyan Ömer Halisdemirleri, 16 yaşında babasıyla beraber şehadete yürüyen Abdullah Tayyip Olçokları, Gölbaşı'nda bombaların hedefi olan 52 yiğit özel harekat polisimizi asla unutmayacağız

ERDOĞAN ŞEHİTLER MAKAMI'NDA DUA ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıktıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olanlar için yaptırılan Şehitler Abidesi'ne gitti. Erdoğan burada ailesiyle birlikte şehitlerimiz için dua etti.





MİLYONLAR YÜRÜYÜŞE AKIN ETTİ

İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen program başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması saat 21.00 sıralarında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kasımpaşa Büyük Piyalepaşa Camii İmamı İshak Danış, Kur'an-ı Kerim okudu.

ŞEHİTLERİN İSMİ OKUNDU

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının andından dev ekrana fotoğrafları yansıtılan şehitlerin isimleri okunurken, vatandaşlar "Burada" diye karşılık verdi. Bu sırada bazı kişilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KISIKLI'DAKİ KONUTUNA GELDİ

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2'inci yıl dönümü kapsamında yapılacak etkinliklere katılmak üzere İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.





15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu girişinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsünün ikinci yılında yapılacak anma töreni için hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'nda düzenlenecek anma töreninin, saat 21.00'de başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende halka hitap edecek.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KISIKLI'YA GELDİ

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2'nci yıl dönümü kapsamında yapılacak etkinliklere katılmak üzere İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Törenin yapılacağı köprünün Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın önündeki alanda hazırlıklar tamamlandı. Tören için saat 14.00'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı. Köprü, etkinlik sona erene kadar kapalı kalacak.

Tören alanına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka sesleneceği bir platform kuruldu. Platformun yan tarafında "15 Temmuz Şehitlerimizin Ruhu Şad Olsun", "Bu dava büyük" yazısı dikkati çekerken diğer tarafta da darbe girişiminde şehit edilen 251 kişinin isimleri yer aldı.

Anma töreninin yapılacağı alan bariyerlerle çevrilirken, görev yapacak basın mensupları için de platform kuruldu.



YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında düzenlenen miting için, vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki arama noktalarına gelmeye başladı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek mitinge katılmak isteyen vatandaşlar alana gelmeye başladı. Ellerinde Türk Bayraklarıyla köprüye gelen vatandaşlar güvenlik noktasında bekletiliyor.

VATANDAŞLAR TEKNELERLE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE AKIN ETTİ

İHA'nın haberine göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşecek etkinlik için vatandaşlar teknelerle Yenikapı'dan hareket etti. Vatandaşların Şehitler Köprüsü'ne teknelerle akını havadan görüntülendi.





15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne vatandaşlar teknelerle hareket etti. Yenikapı'ya gelen vatandaşlar buradan teknelerle etkinlik alanına adeta akın etti.



ULAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek buluşmaya vatandaşlar, Beylerbeyi, Üsküdar ve Zincirlikuyu'dan ring seferleriyle taşınacak. Anadolu Yakası'ndan törene gelecek vatandaşlar, Altunizade'den köprüye yürüyebilecek.

Bu arada, Yamanevler-Sancaktepe bölümünün deneme sürüşleri için seferlerine ara verilen Üsküdar-Yamanevler metrosu da bugüne özel hizmet veriyor.

Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma yarın saat 06.00'ya kadar ücretsiz sağlanacak.







KUMANYA VE SU DAĞITILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tören alanında vatandaşlara üç noktadan kumanya dağıtacak. Miting alanına 150 bin su paletlerle dizilecek.

Sahnenin olduğu kısımda basın için bir mobil büfe, personel için bir mobil büfe ve acil durumlar için soğuk araç içerisinde kumanya ve benzeri malzeme bulundurulacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programında 47 mobil tuvalet hizmet verecek.



METROBÜS SEFERLERİNE DÜZENLEME

Anma töreni nedeniyle metrobüsün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişleri de 14.00'ten itibaren yapılamıyor.

Bu nedenle Avrupa'dan Anadolu'ya gidecek yolcular için etkinlik bitimine kadar Zincirlikuyu köprü üzerinden 34Z numaralı araçlar, FSM Köprü güzergahı, Çamlıca bağlantı yolunu kullanarak E5 Karayolu üzerinden Uzunçayır Kavşağı'ndan dönerek Söğütlüçeşme İstasyonu'na gidiyor. Metrobüs araçları Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arası geliş ve gidişlerde aynı güzergahı kullanıyor.





HAFRİYAT KAMYONLARININ TÜRK BAYRAKLI GÖSTERİSİ

Köprü trafiğe kapatılmadan önce darbe girişimini önlemede etkin rol oynayan hafriyat kamyonları, Türk bayraklarıyla süslenerek köprüye geldi. Kamyonlar, korna çalarak köprüyü geçti.