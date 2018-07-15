15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kameralara yansıyan hilal ve yıldızın görüntüsü sosyal medyada 'gökyüzü şehitlere selam durdu' olarak yorumlandı.

İHTİŞAMLI TÖREN HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kutlamalara katılan vatandaşların oluşturduğu insan seli, havadan görüntülendi. Milyonlarca vatandaş ellerinde Türk Bayraklarıyla görsel bir şölen oluşturdu.15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında düzenlenen miting için milyonlarca vatandaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akın etti. Havanın kararmasıyla artan kalabalık adeta insan seline dönüştü. Ellerinde Türk Bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesini bekleyen vatandaşlar görsel bir şölen oluşturdu.