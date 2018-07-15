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şehitlerinin anıldığı yürüyüşte gökyüzü şehitlere selam durdu!

Türkiye tek yürek oldu, kahramanlarını anmak üzere Şehitler Köprüsü'ne akın etti. Milyonların katıldığı yürüyüşte birbirinden özel görüntüler ortaya çıktı. Ay ve yıldızın adeta şehitleri selamlarcasına oluşturduğu görüntü görenlere duygulu anlar yaşattı...

Gökyüzü şehitlere selam durdu!
Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın katılımıyla Demokrasi ve Buluşması'nın gerçekleştirildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşturulan alana vatandaşlar akın etti. Gökyüzündeki hilal ve yıldızın görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kameralara yansıyan hilal ve yıldızın görüntüsü sosyal medyada 'gökyüzü şehitlere selam durdu' olarak yorumlandı.

İHTİŞAMLI TÖREN HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kutlamalara katılan vatandaşların oluşturduğu insan seli, havadan görüntülendi. Milyonlarca vatandaş ellerinde Türk Bayraklarıyla görsel bir şölen oluşturdu.



15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında düzenlenen miting için milyonlarca vatandaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akın etti. Havanın kararmasıyla artan kalabalık adeta insan seline dönüştü. Ellerinde Türk Bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesini bekleyen vatandaşlar görsel bir şölen oluşturdu.

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  • 15 Temmuz 2018, Pazar 21:38
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