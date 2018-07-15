Taksim Meydanı'nda 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde 15 Temmuz Haftası etkinlikleri başlatıldı. 5 gün sürecek etkinliklerde, o günü hatırlatan tişörtler giyildi. Ressamlar, 15 Temmuz konulu resimler çizdi. Zanaatkârlar da 15 Temmuz temalı ürünler tasarladı.
Etkinlik alanının girişinde 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in heykelinin yanı sıra darbe girişiminde hayatını kaybeden tüm şehitlerin isimlerinin yer aldığı alan hazırlandı. Alanı ziyaret eden vatandaşlar 15 Temmuz anısına açılacak olan anı defterine duygu ve düşüncelerini yazacak.
Mustafa KAYA
Etkinlik alanının girişinde 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in heykelinin yanı sıra darbe girişiminde hayatını kaybeden tüm şehitlerin isimlerinin yer aldığı alan hazırlandı. Alanı ziyaret eden vatandaşlar 15 Temmuz anısına açılacak olan anı defterine duygu ve düşüncelerini yazacak.
Mustafa KAYA
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