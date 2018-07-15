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11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Resmi Gazete'de 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı.

2 yeni kararname yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığı kuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu.

  • 15 Temmuz 2018, Pazar 00:18
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