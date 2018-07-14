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Terör örgütü 'ya ağır darbe!

'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen harekatlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKKya ağır darbe!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), 'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatlarında, 6 bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.

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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi 10:16
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