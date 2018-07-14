'Pisi'kopatlık

İstanbul Emniyeti tarafından Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyonda 192 kişi gözaltına alındı. 43 şüphelinin daha arandığı açıklandı. Adnan Oktar (62) ile birlikte zanlıların ilk ifadeleri de ortaya çıktı. Oktar, ilk sözlü ifadesinde "Deli değilim. 60'a yakın 'Akıl sağlığı yerindedir' raporum var" dedi. Çete üyeleri de ifadelerinde Oktar için "Deli değildir. Akıl sağlığı yerinde" diye konuştu. Soruşturma kapsamında kadın çete üyeleri birer birer itirafçı oluyor. İşte "Kedicik"lerin itirafları:
İŞKENCE GÖRDÜLER
İLK aşamada kendilerini temiz ve ahlaklı olarak tanıtan, ikna kabiliyeti ve eğitimi yüksek, zengin ve genç erkek örgüt üyeleri, kadınlarla lüks mekanlarda tanıştı. Kadınlara Adnan Oktar ile tanışma, yüklü para kazancı, televizyona çıkma ve şöhret gibi vaatlerde bulunuldu. "Turnike Sistemi" çerçevesinde cinsel ilişkiye zorlandılar.
İTİRAFÇI kadınlar, örgütte "Bacılar Grubu" olarak adlandırılan ve Oktar'a doğrudan bağlı olan kadınlardan oluşan kategoride yer alıyordu. Bunlar erkek üyelerle zorla ilişkiye sokuldular. Gizli fotoğrafları ve videoları çekildi. Şantaja maruz kaldılar.
ŞANTAJLAR karşılığı örgüte para ve eleman temini yapmak zorunda kaldılar. Karşı koyanların saçı kesildi, darp edildiler. İşkence gördüler.
TUZAĞA düşürülen genç kızlara "cariye" gözüyle bakılıyor, zengin kadınların ise mal varlıkları şantaj yoluyla örgüte aktarılıyordu. Kadınlar örgütün hiyerarşik yapısında sınıflara ayrılmıştı. En üst sınıf, Oktar'a doğrudan bağlı olan "İmam Bacılar Grubu"ydu. Oktar'a sınırsız itaate zorlandılar.
KADINLARI "Evlenmek istiyorum" diyerek ve lüks yaşam vaatleri ile tuzağa düşüren erkek çete üyeleri, örgüte kazandırdıkları para ve kadın çete üyesi sayılarına göre terfi aldı. Bu arada Oktar'ın villasında yakalanan bazı kadınlar ailelerine gözaltında oldukları bilgisinin verilmesini istemedi.
MİLYAR EVLADI OLSA FEDA EDECEKMİŞ
Gözaltına alınan Adnan Oktar'a destek veren bir grup emniyet müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Oktar'ın hiçbir suça karışmadığını ileri süren kalabalık, taciz iddiaları, casusluk ve diğer suçların da iftira olduğunu belirtti. Çocukları Adnan Oktar'a yapılan operasyonda gözaltına alınan Nursel Tekin "Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar ve arkadaşlarının yoluna feda ederim" diye konuştu.
Gizem Daşer, Adnan Oktar'a İngiliz derin devletinin operasyon yaptığını iddia etti.
BENİMLE DE UĞRAŞTILAR
İşadamı Cefi Kamhi'nin kızı Lara Kamhi, 12 yıl önce Adnan Oktar ve çetesinin kendisiyle uğraştığını belirten bir açıklama yaptı: "Şimdi kedicik diye gülüyoruz ama 12 sene evvel, ben daha 19'um. Az uğraşmadı Adnan Hocacılar benimle. Yıllar sonra kedicik halini görüp şok olduğum, Bilgi Müzik'ten gayet 'nitelikli' sandığım bir kişiyle buluşup kaçırılmaktan 5 dakikayla kurtuldum."
GÖZALTINDA İLK GÖRÜNTÜ
Adnan Oktar ve ekibine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgütün kilit ismi Oktar Babuna ilk kez görüntülendi. Babuna, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
EMİR SOMER
İŞKENCE GÖRDÜLER
İLK aşamada kendilerini temiz ve ahlaklı olarak tanıtan, ikna kabiliyeti ve eğitimi yüksek, zengin ve genç erkek örgüt üyeleri, kadınlarla lüks mekanlarda tanıştı. Kadınlara Adnan Oktar ile tanışma, yüklü para kazancı, televizyona çıkma ve şöhret gibi vaatlerde bulunuldu. "Turnike Sistemi" çerçevesinde cinsel ilişkiye zorlandılar.
İTİRAFÇI kadınlar, örgütte "Bacılar Grubu" olarak adlandırılan ve Oktar'a doğrudan bağlı olan kadınlardan oluşan kategoride yer alıyordu. Bunlar erkek üyelerle zorla ilişkiye sokuldular. Gizli fotoğrafları ve videoları çekildi. Şantaja maruz kaldılar.
ŞANTAJLAR karşılığı örgüte para ve eleman temini yapmak zorunda kaldılar. Karşı koyanların saçı kesildi, darp edildiler. İşkence gördüler.
TUZAĞA düşürülen genç kızlara "cariye" gözüyle bakılıyor, zengin kadınların ise mal varlıkları şantaj yoluyla örgüte aktarılıyordu. Kadınlar örgütün hiyerarşik yapısında sınıflara ayrılmıştı. En üst sınıf, Oktar'a doğrudan bağlı olan "İmam Bacılar Grubu"ydu. Oktar'a sınırsız itaate zorlandılar.
KADINLARI "Evlenmek istiyorum" diyerek ve lüks yaşam vaatleri ile tuzağa düşüren erkek çete üyeleri, örgüte kazandırdıkları para ve kadın çete üyesi sayılarına göre terfi aldı. Bu arada Oktar'ın villasında yakalanan bazı kadınlar ailelerine gözaltında oldukları bilgisinin verilmesini istemedi.
MİLYAR EVLADI OLSA FEDA EDECEKMİŞ
Gözaltına alınan Adnan Oktar'a destek veren bir grup emniyet müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Oktar'ın hiçbir suça karışmadığını ileri süren kalabalık, taciz iddiaları, casusluk ve diğer suçların da iftira olduğunu belirtti. Çocukları Adnan Oktar'a yapılan operasyonda gözaltına alınan Nursel Tekin "Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar ve arkadaşlarının yoluna feda ederim" diye konuştu.
Gizem Daşer, Adnan Oktar'a İngiliz derin devletinin operasyon yaptığını iddia etti.
BENİMLE DE UĞRAŞTILAR
İşadamı Cefi Kamhi'nin kızı Lara Kamhi, 12 yıl önce Adnan Oktar ve çetesinin kendisiyle uğraştığını belirten bir açıklama yaptı: "Şimdi kedicik diye gülüyoruz ama 12 sene evvel, ben daha 19'um. Az uğraşmadı Adnan Hocacılar benimle. Yıllar sonra kedicik halini görüp şok olduğum, Bilgi Müzik'ten gayet 'nitelikli' sandığım bir kişiyle buluşup kaçırılmaktan 5 dakikayla kurtuldum."
GÖZALTINDA İLK GÖRÜNTÜ
Adnan Oktar ve ekibine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgütün kilit ismi Oktar Babuna ilk kez görüntülendi. Babuna, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
EMİR SOMER
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