Kaza, Eskişehir Ertaş Caddesi üzerinde yaşandı. Mustafa Destici'nin ağabeyi Halil Vural Desticiidaresindeki otomobil, park halindeyken harekete geçen araçla çarpıştı. Bunun üzerine taklalar atan emekli polis memuru Halil Vural Destici'nin aracı ters dönerek durabildi. Olay yerinde vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan ağabey Destici, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Son dakika: BBP lideri Mustafa Destici'nin abisi kaza geçirdi
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Mustafa Destici'nin ağabeyi trafik kazası geçirdi. Hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, "Ağabeyim Halil Vural Destici büyük bir kaza geçirdi. Allah'a hamd olsun, şu anda durumu gayet iyi" dedi.
Kaza, Eskişehir Ertaş Caddesi üzerinde yaşandı. Mustafa Destici'nin ağabeyi Halil Vural Desticiidaresindeki otomobil, park halindeyken harekete geçen araçla çarpıştı. Bunun üzerine taklalar atan emekli polis memuru Halil Vural Destici'nin aracı ters dönerek durabildi. Olay yerinde vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan ağabey Destici, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Ak Parti Ankara Milletvekili , Mustafa Destici , Halil Vural Destici , Osmangazi Üniversitesi , kaza , Ertaş Caddesi , BBP
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