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Oktar Babuna ilk kez görüntülendi

Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Oktar Babuna ilk kez görüntülendi. Babuna Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Oktar Babuna ilk kez görüntülendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında Oktar Babuna da vardı. Babuna emniyetteki işlemlerinin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Babuna ilk kez görüntülendi.

  • 13 Temmuz 2018, Cuma 17:32
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