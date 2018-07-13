İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında Oktar Babuna da vardı. Babuna emniyetteki işlemlerinin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Babuna ilk kez görüntülendi.
Oktar Babuna ilk kez görüntülendi
Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Oktar Babuna ilk kez görüntülendi. Babuna Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.
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