Yazının sonunda yapacağım teşekkürü baştan edeyim.
Yıllardır İslam dinini kendi sapkın düşüncelerine alet edip, toplumun ahlaki temellerini dinamitleyen, yaptıkları ahlaksız yayınlarla insanları manipüle eden Adnan Oktar ve örgütüne nihayet birileri 'dur' dedi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Mali Şube Müdürü Furkan Sezer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile başsavcı vekili Hasan Yılmaz'ın gayreti olmasa 'FETÖ kadar tehlikeli' bu örgüte güçlü bir darbe vurulamazdı.
İşte lüks düşkünü Adnan Oktar'ın para musluğu! Adnan Oktar'ın şirketleri neler?
Sabah Gazetesi köşe yazarı Dilek Güngör, bugün yazdığı yazıda Adnan Oktar ve suç örgütünün para musluklarını ele aldı. Adnan Oktar'a ait şirketleri ve bu şirketler üzerinden dönen para trafiğini inceleyen Güngör, Adnan Oktar ve örgütünün yıllık 1 milyar liralık para trafiği sağladığını yazdı. Peki Adnan Oktar'ın şirketleri neler? Adnan Oktar hangi şirketlerin sahibi? Adnan Oktar ve çetesine para aktaran firmalar hangileri? Adnan Oktar hangi şirketler üzerinden ne kadar para akladı? İşte Dilek Güngör'ün yazısıyla açığa çıkan Adnan Oktar'ın o kara para trafiği...
Yazının sonunda yapacağım teşekkürü baştan edeyim.
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