İşte lüks düşkünü Adnan Oktar'ın para musluğu! Adnan Oktar'ın şirketleri neler?

Yazının sonunda yapacağım teşekkürü baştan edeyim.

Yıllardır İslam dinini kendi sapkın düşüncelerine alet edip, toplumun ahlaki temellerini dinamitleyen, yaptıkları ahlaksız yayınlarla insanları manipüle eden Adnan Oktar ve örgütüne nihayet birileri 'dur' dedi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Mali Şube Müdürü Furkan Sezer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile başsavcı vekili Hasan Yılmaz'ın gayreti olmasa 'FETÖ kadar tehlikeli' bu örgüte güçlü bir darbe vurulamazdı.