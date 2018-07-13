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Başkan Erdoğan 'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak

Başkan 'ın, " Demokrasi ve "nde 15 Temmuz 'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacağı öğrenildi.

Başkan Erdoğan o yürüyüşe katılacak!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () hain darbe girişiminin ikinci yılında, 15 Temmuz 'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın da katılımıyla tören düzenlenecek.

ANKARA PROGRAMI TAMAMLANINCA, İSTANBUL'A GEÇECEK

Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve 'nde 'daki programını tamamladıktan sonra 'a geçecek ve burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak ve burada halka hitap edecek.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altındaki bin 500 metrekarelik alanda inşaatı devam eden "15 Temmuz Şehitler Müzesi"nin de kısmi açılışı gerçekleştirilecek.

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  • 13 Temmuz 2018, Cuma 20:54
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