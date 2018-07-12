Sakarya Üniversitesi mezuniyet töreninde duygu dolu anlar

Sakarya Üniversitesi ilginç bir olaya şahit oldu. Üniversitenin 4 yıllık fakültesini kazanan görme engelli bir öğrenicinin annesinin yaptığı hareket takdir topladı.
Vefalı anne görme engelli kızı için 4 sene boyunca tüm hukuk metinlerini defalarca okuyarak ve kızını çalıştırarak 4 yılda fakülteyi bitirmesini sağladı.
Vefalı anne kızının mezuniyet töreninde duygulu anlar yaşadı
Vefalı anne görme engelli kızı için 4 sene boyunca tüm hukuk metinlerini defalarca okuyarak ve kızını çalıştırarak 4 yılda fakülteyi bitirmesini sağladı.
Vefalı anne kızının mezuniyet töreninde duygulu anlar yaşadı
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