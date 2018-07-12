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Üniversitesi mezuniyet töreninde duygu dolu anlar

Üniversitesinde yaşanan bir olay, öğrenenlere duygulu anlar yaşattı. Üniveristede 4 yıllık bölüm okuyan görme engelli bir öğrencinin annesi kızına 4 sene boyunca tüm hukuk metinlerini defalarca okuyarak üniversiteyi bitirmesini sağladı.

Sakarya Üniversitesi mezuniyet töreninde duygu dolu anlar
Üniversitesi ilginç bir olaya şahit oldu. Üniversitenin 4 yıllık fakültesini kazanan görme engelli bir öğrenicinin annesinin yaptığı hareket takdir topladı.

Vefalı anne görme engelli kızı için 4 sene boyunca tüm hukuk metinlerini defalarca okuyarak ve kızını çalıştırarak 4 yılda fakülteyi bitirmesini sağladı.


Vefalı anne kızının mezuniyet töreninde duygulu anlar yaşadı
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 08:59
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