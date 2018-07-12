Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun Metris durağı inşaatında sıvacı olarak çalıştığı belirtilen 57 yaşındaki Metin Akgül, yüksekten subirikintisinin içine düştü.
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Akgül, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.Akgül'ün cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
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