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Metro inşaatında : 1 işçi öldü

Mecidiyeköy- Mahmutbey Karadeniz Mahallesi İstasyonunda meydana gelen da 1 işçi öldü. İşçinin 10 metreden aşağıya düştüğü öğrenildi.

Metro inşaatında kaza

Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metris durağı inşaatında sıvacı olarak çalıştığı belirtilen 57 yaşındaki Metin Akgül, yüksekten subirikintisinin içine düştü.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Akgül, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.Akgül'ün cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 19:55
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