İstanbul 25 Ağır Mahkemesi; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında çoğunluğu er ve öğrenci olan 44 sanık hakkında beraat; geri kalan 99 sanık hakkında anayasal düzene karşı eylem ve yardım suçundan, öldürme, öldürmeye teşebbüs suçlarından mahkumiyet kararı verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 39 sanık hakkında taleplerine aykırı olarak verilen beraat kararlarının temyiz edilerek Bölge Adliye Mahkemesinden beraat eden sanıklar yönünden kararın bozulması isteceği bildirildi.



BAŞSAVCILIK; SADECE 5 SANIK İÇİN BERAAT İSTEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul 25 Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan esas hakkındaki mütalaada; darbe girişiminin başladığı saatlerde durumu anlayarak silahlarını bırakan tank personeli 5 sanık için beraat istendi

138 SANIĞA MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Başsavcılık tarafından İstanbul 25 Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan esas hakkındaki mütalaada; 138 sanık hakkında TCK'nın 309. maddesi (Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs) suçundan mahkumiyet (müebbet hapis cezası) kararı verilmesi talep edildi.

BAŞSAVCILIK BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE BAŞVURUYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; taleplerine aykırı olarak verilen beraat kararlarının temyiz edilerek Bölge Adliye Mahkemesinden beraat eden sanıklar yönünden kararın bozulması isteceği öğrenildi.

Kenan Kıran/Sabah