Emine Erdoğan, Rohingya Müslümanlarını anlattı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, lider eşlerine Rohingya Müslümanlarının son durumu hakkında bilgi verdi, Fransa First Lady'si Brigitte Macron ile "eğitim-teknoloji" ilişkisine dair özel sohbet etti.

Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Brüksel'de, eşi Emine Erdoğan da lider eşleri için hazırlanan özel programa katılmaya devam ediyor.

Programın son gününde, devlet ve hükümet başkanları eşleri, Brüksel'in Tervuren bölgesinde bulunan Afrika Müzesi'ni ziyaret etti.

Müze ve eserler hakkında özel bir sunumun yapıldığı programda ayrıca Fabrizio Cassol tarafından Batı ve Afrika müziği uyarlamasının yapıldığı bir konser icra edildi.

EMİNE ERDOĞAN, ROHİNGYA MÜSLÜMANLARINI ANLATTI

Emine Erdoğan, söz konusu programında lider eşleriyle samimi sohbetler gerçekleştirdi. Emine Erdoğan'ın, göçmenler ve Arakan gibi mazlum coğrafyalara yaptığı ziyaretlerin bilgisine sahip devlet ve hükümet başkanları eşleri, kendisinden Rohingya Müslümanlarının son durumu hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla bu coğrafyalarla ilgilenmeye devam ettiğini ifade eden Emine Erdoğan, göçmen politikalarının insani bir bakışla oluşturulmasını istedi.

FİRST LADY MACRON İLE ÖZEL BİR SOHBET

​İkili sohbetlerin bir başka konusu ise tüm dünyayı tehdit eden "çevre" sorunları oldu. Emine Erdoğan, Türkiye'de etkin şekilde uygulanmaya başlayan "Sıfır Atık" projesi hakkında da bilgi verdi.

Atık üretimini azaltacak farklı örnekler üzerinden fikir alışverişi yapılan sohbette, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ile yakın diyaloğu dikkati çeken Emine Erdoğan, Brigitte Macron ile eğitim-teknoloji ilişkisine dair özel bir sohbet gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan ve Brigitte Macron, çocuklar için bilinçsiz teknoloji kullanımının büyük tehlikeleri beraberinde getirdiği ve bu konuda önlemler alınması gerektiği konusunda tecrübelerini paylaştılar.

Lider eşleri programı aile fotoğrafı çekimiyle son buldu.