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karıştı! İnce kurultay çağrısı yapacak

’nin cumhurbaşkanı adayı , kurultay tartışmalarına ilişkin sessizliğini bugün bozacak.

CHP karıştı! İnce kurultay çağrısı yapacak
İnce'nin yapacağı açıklamanın ardından kendisini destekleyenlere "Kurultay için imzaları toplayın" diye çağrıda bulunacağı belirtiliyor.

İnce'ye yakın partililerin, bugüne kadar 600'e yakın delegeden olağanüstü kurultay için imza atma sözü aldığı, notere başvuracakları ve olağanüstü kurultay için süreci başlatacakları kaydedildi.

'nun ise ODTÜ ve iki bağımsız kuruluşa yaptırdığı analizlerinin tamamlanmasının ardından ler için start vereceği öğrenildi.
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Hürriyet'e yaptığı açıklamada önlerinde duran öncelikli görevin yerel seçimlere hazırlanmak olduğunu ifade ederken, " "Biz yolumuza bakıyoruz. Ben imza toplanacağına ihtimal vermiyorum. Parti tabanı, parti içi yarış değil iş istiyor. Örgütü seçime hazırlamayı bekliyor herkes" dedi.
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 06:53
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