2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir dondurma fabrikasının deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sarınca, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 5 noktadan alevlere müdahale ettiği fabrikada işçiler de tahliye edildi. Fabrikada bulunan bazı araçların da alev aldığı görüldü. Yangına müdahale edenlere, yoğurt ve ayran ikram edildi.
Malatya'da 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir dondurma fabrikasının deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi, 5 noktadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı fabrikada büyük çaplı zarar oluştu.
6 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Malatya'da 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir dondurma fabrikasının deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi, 5 noktadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı fabrikada büyük çaplı zarar oluştu.
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