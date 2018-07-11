Yol Durumu
  1. Ankara'da bin 500 polisle büyük operasyon
  2. Adnan Oktar'ın en bilinen 'kedicikleri' kaçtı

'da dondurma fabrikasında

'da 2'nci 'ndeki bir dondurma fabrikasında bilinmeyen nedenle çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin 5 noktadan müdahale ettiği yangın, 6 saat sonra kontrol altına alındı.

Malatyada korkutan yangın
2'nci 'nde bulunan bir dondurma fabrikasının deposunda bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sarınca, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 5 noktadan alevlere müdahale ettiği fabrikada işçiler de tahliye edildi. Fabrikada bulunan bazı araçların da alev aldığı görüldü. Yangına müdahale edenlere, yoğurt ve ayran ikram edildi.

6 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

'da 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir dondurma fabrikasının deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi, 5 noktadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı fabrikada büyük çaplı zarar oluştu.





Etiketler: , ,
  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba 19:34
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR