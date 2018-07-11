2'nci Organize Sanayi Bölgesi 'nde bulunan bir dondurma fabrikasının deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sarınca, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 5 noktadan alevlere müdahale ettiği fabrikada işçiler de tahliye edildi. Fabrikada bulunan bazı araçların da alev aldığı görüldü. Yangına müdahale edenlere, yoğurt ve ayran ikram edildi.

6 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Malatya'da 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir dondurma fabrikasının deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi, 5 noktadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı fabrikada büyük çaplı zarar oluştu.













