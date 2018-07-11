Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO karargahındaki üye ülkelerin liderlerinin karşılama töreninde hazır bulunacak.Devlet ve hükümet başkanları onuruna verilecek resepsiyona katılacak Erdoğan, ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yapılacak resmi karşılama törenine iştirak edecek.​Erdoğan, Stoltenberg eşliğinde NATO'nun tarihini ve faaliyetlerini anlatan sergiyi gezecek, Açık Hava Töreni'ne katılacak. Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın birinci oturumuna katılacak Erdoğan, ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirecek.​Başkan Erdoğan'a Brüksel ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti. Erdoğan'ın protokol grubunda ayrıca , Belçika Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürü Büyükelçi Françoise Goustin, Türkiye 'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fatih Ceylan, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Hava Korgeneral Nihat Kökmen de bulunuyor.​NATO toplantısı öncesi yaılan açılış töreninde Başkan Erdoğan ve heyeti NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Erdoğan Stoltenberg ile kameralara poz verdi.​Erdoğan, Cinquantenaire Müzesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.Başkan Erdoğan, Cinquantenaire Kraliyet Sanat ve Tarih Müzesi'nde yapılacak Devlet ve Hükümet Başkanları Çalışma Yemeği Oturumu'nun ikincisine katılacak.

​Aile fotoğrafı çekimi için standa bir araya gelen Erdoğan ve liderler kameralara poz verdi. Poz verilen alana gelene kadar Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir araya gedi, iki lider ayaküstü sohbet gerçekleştirdi. Poz verilmesi sonrasında Başkan Erdoğan liderler ile görüştü.