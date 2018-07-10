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Şehitlere ve ailelerine küfreden zanlısı tutuklandı

Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda üzerinden propagandası yapan ve şehitlere, ailelerine küfreden M.B gözaltına alındı.

Şehitlere küfür ediyordu kodese tıkıldı!

'de dan terör örgütü propagandası yaptığı, şehitlere ve ailelerine küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, M.B'nin, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığını, şehitler ile ailelerine hakaret ve küfür ettiğini belirledi.

Zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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  • 10 Temmuz 2018, Salı 11:42
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