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İşte vekillikten istifa edecek bakanlar

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kabinede yer alan 4 milletvekili, yeni sistemde milletvekillerinin bakan olamaması nedeniyle vekillikten istifa edecek.

İşte vekillikten istifa edecek bakanlar

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kabineye göre TBMM'deki 4 milletvekili yeni kabinede bakan olarak görev alacak.

BAKAN OLAN 4 İSİM VEKİLLİKTEN İSTİFA EDECEK

Açıklanan listeye göre, Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu ve Abdülhamit Gül milletvekillerinden istifa ederek bakanlık görevine başlayacak.

  • 10 Temmuz 2018, Salı 07:44
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