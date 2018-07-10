İşte vekillikten istifa edecek bakanlar

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kabineye göre TBMM'deki 4 milletvekili yeni kabinede bakan olarak görev alacak.

BAKAN OLAN 4 İSİM VEKİLLİKTEN İSTİFA EDECEK

Açıklanan listeye göre, Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu ve Abdülhamit Gül milletvekillerinden istifa ederek bakanlık görevine başlayacak.