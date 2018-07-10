İşte vekillikten istifa edecek bakanlar

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kabineye göre TBMM'deki 4 milletvekili yeni kabinede bakan olarak görev alacak.
BAKAN OLAN 4 İSİM VEKİLLİKTEN İSTİFA EDECEK
Açıklanan listeye göre, Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu ve Abdülhamit Gül milletvekillerinden istifa ederek bakanlık görevine başlayacak.
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