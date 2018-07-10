TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıklamasının ardından bugün de kabine üyelerinin yemin töreninin gerçekleştirildiğini belirterek, "Milletimize, demokrasimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bugün için 16 bakanlık ve bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ile kabinenin oluştuğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Henüz daha hepsini tanıma imkanını bulmuş değiliz. Ancak dağıtılan özgeçmişlere baktığımız vakit siyasi var, bürokrat var, bir de serbest hayatta bulunan şahıslardan oluşan bir kabine olduğu görülüyor. Demek ki bugünkü kabinenin yapısı bütün birikim ve tecrübeleri uygulamaya dökebilecek, bunu uygulayarak hayata geçirebilecek bir misyonu yüklenmiş olacaklar. Başlarında da Sayın Cumhurbaşkanı bulunacak. Allah hayırlı uğurlu etsin."

Bahçeli, kabinenin yapısını nasıl bulduğu yönündeki soru üzerine, "Özgeçmişlerine bakarak bunları ifade ediyoruz. Şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkat çekmektedir. O bakımdan ben başarılı olacaklarını düşünüyorum. MHP olarak da yasamada üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Denetim ve denge sorumluluğunu millet bize vermiştir. O sebepten dolayı bu sorumluluğu en iyi şekilde taşımayı düşünmekteyiz. İnşallah başarılı olacağız." dedi.

Bahçeli, "Denetim ve dengeden kastınız, AK Parti'nin çıkartmış olduğu Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine dönük bir denge-denetim mi yoksa parlamento işleyişiyle ilgili mi?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Efendim bunu bu şekliyle kısırlaştırmayın. Özellikle kavramların ne olduğunu zatıaliniz çok iyi bilirsiniz. Denge ve denetimden murat; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki sütunundan biri olarak yasamayı öngörür ve yasama faaliyetleriyle hükümetin, cumhurbaşkanlığı ve bakanlar kurulunun faaliyetlerini denetleme ve dengeleme görevini üstlenmiş oluyor. Daha sağlıklı bir yönetim, daha istikrarlı, demokratik bir Türkiye için Meclisin bu kavramlarla ifade edilebilecek bir hizmeti sunması lazım. Bizim anlayışımız budur. Fakat tabi kararnameye çok takanlar var, OHAL'e çok takanlar var. İşte OHAL kalktı. Yarın kararnameler de kalkarsa ne yapacaksınız? Soracak sorunuz kalmaz."

"Neden Hükümette yer almadınız, bunu tercih etmediniz?" sorusu üzerine Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu bir prensip meselesi. MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oluşumu sırasında herhangi bir pazarlığı esas almamıştır, bir beklenti içerisinde olmamıştır. Tamamen bir sistemin en etkin ve verimli şekilde uygulanması noktasında gayret gösterilmiştir. Dün akşam, menkul kıymetler borsasından yetişen bir zat, Abdurrahman Yıldırım isimli bir zat 'Çok gizli bir pazarlık vardır burada' diyor. Hala buna kafayı takmış ve kamuoyunu bu şekliyle yönlendirmeye çalışıyor. TBMM'yi, MHP'yi menkul kıymetler borsasında hissedar olan herhangi bir anonim şirkete dönüştürmesin. Kendisi alınıp satılmayı çok yakından biliyorsa, biz henüz daha öğrenemedik."