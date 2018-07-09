Murat Kurum kimdir? Murat Kurum hayatı, yaşı ve biyografisi

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM

1976 Ankara doğumludur. Ankara Mimar Kemal Lisesi'nin ardından 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

1999-2005 yıllarında inşaat alanında faaliyet gösteren çeşitli özel sektör kuruluşlarında mühendis, şantiye şefi, koordinatör olarak çalıştı.

2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak görev yaptı. 2006 - 2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevine geldi.

2009-2012 tarihleri arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda uzman olarak çalıştı. 2009 yılından bugüne kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüttü.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.