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Emniyet'te yeni müdürlük

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesi içerisinde Ankara'da doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak "Takviye Hazır Kuvvetler Müdürlüğü" kuruldu.

Emniyette yeni müdürlük

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü ve bu müdürlüğe bağlı 4 şube müdürlüğü oluşturuldu.

Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Erzurum ve Van'daki Çevik Kuvvet Müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı 4'er adet şube müdürlüğü ise kaldırıldı.

  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi 07:15
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