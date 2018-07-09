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  1. Cumhurbaşkanlığı geçiş törenine 'Rabia' ile geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan çiçeklerle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan çiçeklerle karşılandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etmek üzere Meclise geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mecliste çiçeklerle karşılandı. İşte o anlar...

  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi 17:04
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