Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etmek üzere Meclise geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mecliste çiçeklerle karşılandı. İşte o anlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan çiçeklerle karşılandı
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- Türkiye'nin ilk Başkan'ı yemin etti
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