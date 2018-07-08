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Alkol boykotuyla ekonomiyi hedef aldılar

24 Haziran'da sandıktan mağlubiyetle ayrılınca ne yapacağını şaşıranlar, şimdi de alkol fiyatlarında yapılan ÖTV düzenlemesini bahane ederek boykot çağrısı yaptı. Alışveriş yapılmasın, ekonomi sekteye uğrasın isteyenlerin son oyunu böylece ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'daki zaferi bazılarında büyük bir hazımsızlığa yol açtı. Daha önce denemek istedikleri alçak yöntemleri tekrar gündeme getirenler oldu.

Twitter'da en çok konuşulan konular arasında 'alkolde tüketim boykotu' başlıklı konu var. İçki sofrasında bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na hakaret etmeye kalkan zihniyet, alkolü boykot edecekmiş.

Boykot çağrısı yapanlar arasında Yeniçağ Gazetesi'nde yazan Halk TV'de programlara katılarak yorumculuk yapan Orhan Uğuroğlu ismi dikkat çekti.

İşte atılan tweet'lerden birkaçı:







  • 08 Temmuz 2018, Pazar 14:43
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