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701 sayılı ile Milli Eğitim Bakanlığında ihraç edilen öğretmenlerin listesi

Başbakan Binali Yıldırım'ın birkaç gün önce bahsettiği kapsamındaki son olan ve kamudaki binlerce kişinin ihracını içeren 701 sayılı KHK 8 Temmuz Pazar günü sabahı yayımlandı. 701 sayılı KHK'nın yayımlanmasının ardından herkes kamudan ihraç edilenleri ve kamu görevine iade edilen isimleri merak etmeye başladı. Peki ama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan () kimler ihraç edildi? MEB'den kaç kişi ihraç edildi? Yayımlanan son KHK ile MEB'den ihraç edilenler kimler? 701 sayılı KHK ile MEB'den kaç kişi ihraç edildi? Son KHK ile hangi öğretmenler görevden uzaklaştırıldı? İşte 701 sayılı KHK ile görevden uzaklaştırılan öğretmenlerin tam listesi...

MEBden ihraç edilenlerin tam listesi
8 Temmuz 2018 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen ağırlıklı olmak üzere 658 personeli meslekten ihraç edildi. Bugüne kadar yayımlanan her 'de MEB'den ihraçlar yaşanmaya devam etti. Son KHK ile de 658 kişinin ihraç edildiği görüldü. İhraç edilenlerin isimleri, görev yerleri incelendiğinde ağırlıklı olarak büyükşehirler dikkat çekti.

İHRAÇ EDİLEN ÖĞRETMENLER

Neredeyse tüm illerden öğretmenler ihraç edildi. bağlantıları gerekçesi ile meslekten ihraç edilen öğretmen sayısı 30 bini geçti. Öğretmen, Maarif Müfettişi, Milli Eğitim Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şube Müdürü, Memur, Eğitim Uzmanı, Şef, Avukat unvanlarında 658 kişi MEB'de ihraç edilirken 701 sayılı KHK ile göreve iade edilenler arasında da 1 kişi Milli Eğitim Bakanlığında göreve iade edildi.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLENLERİN LİSTESİ

İhraç edilen öğretmenlerin listesi incelendiğinde en çok ihraçların olduğu iller arasında Ankara, İstanbul gelmektedir. Diyarbakır, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Van illerinde de meslekten ihraçların yoğun olduğu söylenebilir.

701 SAYILI KHK İLE MEB'DE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN ÖĞRETMENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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  • 08 Temmuz 2018, Pazar 22:03
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