İHRAÇ EDİLEN ÖĞRETMENLER

8 Temmuz 2018 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen ağırlıklı olmak üzere 658 MEB personeli meslekten ihraç edildi. Bugüne kadar yayımlanan her KHK 'de MEB'den ihraçlar yaşanmaya devam etti. Son KHK ile de 658 kişinin ihraç edildiği görüldü. İhraç edilenlerin isimleri, görev yerleri incelendiğinde ağırlıklı olarak büyükşehirler dikkat çekti.

Neredeyse tüm illerden öğretmenler ihraç edildi. FETÖ bağlantıları gerekçesi ile meslekten ihraç edilen öğretmen sayısı 30 bini geçti. Öğretmen, Maarif Müfettişi, Milli Eğitim Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şube Müdürü, Memur, Eğitim Uzmanı, Şef, Avukat unvanlarında 658 kişi MEB'de ihraç edilirken 701 sayılı KHK ile göreve iade edilenler arasında da 1 kişi Milli Eğitim Bakanlığında göreve iade edildi.



MESLEKTEN İHRAÇ EDİLENLERİN LİSTESİ

İhraç edilen öğretmenlerin listesi incelendiğinde en çok ihraçların olduğu iller arasında Ankara, İstanbul gelmektedir. Diyarbakır, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Van illerinde de meslekten ihraçların yoğun olduğu söylenebilir.

701 SAYILI KHK İLE MEB'DE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN ÖĞRETMENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ