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Devletten ihraçlar için son bugün çıkıyor

Başbakan , dün konuk olduğu AA Editör Masası'nda son 'nın bugün çıkarılaca��ını açıkladı. Yıldırım'ın açıklaması sonrası son KHK ile ilgili detaylar da belli olurken, son KHK ile TSK, Emniyet ve diğer devlet kurumlarından sayısı 10 bini aşan ihraçlarının olacağı öğrenildi.

Devletten ihraçlar için son KHK bugün

'in 18 Temmuz'da sona erecek olmasından dolayı son bir daha yayımlanacak. Son KHK ile TSK, Emniyet ve diğer devlet kurumlarından sayısı 10 bini aşan ihraçlarının olacağı öğrenildi.
15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrasında Olağan Üstü Hal (OHAL) yeniden Türkiye'nin gündemine girdi. 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL 7 kez uzatıldı. 18 Temmuz'da sona erecek olan OHAL'in bir kez daha uzatılması beklenmiyor.

BUGÜN YAYIMLANACAK

OHAL dönemini kapsayan 2 yıl içinde 31 adet Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkartıldı. İhraçların ön planda olduğu KHK'lar ile terörle mücadele noktasında da önemli adımlar atıldı. Ankara'da ise bir süredir son bir KHK için çalışmalar yürütülüyordu. Başbakan da kısa süre önce tamamlanan son KHK'nın bugün yayımlanacağını ve terörle mücadeleye ilişkin önemli düzenlemelerin olacağını duyurdu. Yeni KHK ile TSK ve Emniyet başta olmak üzere devletin diğer kurumlarından kapsamlı ihraçlar içereceği öğrenildi. Başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle ilişiği tespit edilen binlerce kişi ihraç edilecek.

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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 07:13
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