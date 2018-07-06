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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kabine açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan İl Başkanları Toplantısı'nda Pazartesi günü açıklanacak olan yeni bakanlar kuruluna ilişkin detaylar verdi.

Erdoğandan yeni kabine açıklaması

24 Haziran seçimlerinden zaferle ayrılan geçtiğimiz gün alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, oluşturulacak yeni kabineye ilişkin detaylar verdi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından o bölümler:

Bir numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bakanlıkları kuracağız ve aynı akşam kabineyi açıklayacağız.
sayesinde bölücü örgütün belirlediği isimler Meclis'te olacak. Türkiye'nin en eski partisini Batı'daki bir avuç marjinalin ve yurt dışındaki bir avuç terör örgütü yöneticisinin oyuncağı haline getirenlerden hem bu millet hem tarih, açık ve net hesabı soracaktır.
Erdoğan: 2019 Mart'ına kadar bu belediyeciliği adını "Gönül belediyeciliği seferberliği" koyuyorum.

YENİ KABİNE'DE KİMLER OLACAK?

Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz.

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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 12:11
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