28 Temmuz 2018 tarihi itibariyle OHAL (Olağan Üstü Hal)'in kaldırılacak olmasının öncesinde son kez KHK (Kanun Hükmünde Kararname) çıkarılacak. Peki, FETÖ'den 10 bini aşan kişinin ihraç edileceği belirtilen 2018 KHK ihraç listesi yayımlandı mı? Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanması beklenen KHK kaç bin kişi ihraç edilecek?







20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen ve şu ana değin 7 defa uzatılması kararı alınan OHAL(Olağan Üstü Hal), 28 Temmuz 2018 tarihi itibariyle sona erecek. Türkiye'nin gündemine oturan OHAL konusuna dair Başbakan Binali Yıldırım tarafından yeniden uzatılmayacağı şeklinde mühim açıklamalar gerçekleştirilerek, KHK (Kanun Hükmünde Kararname) konusuna da açıklık getirdi. Buna göre, 15 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen darbe girişiminin sonrasında hayata geçirilen OHAL (Olağan Üstü Hal)'in kaldırılacak olmasının hemen öncesinde son kez KHK (Kanun Hükmünde Kararname) çıkarılacağının bilgisini aktarıldı. Öte yandan terörle mücadele hususunda önemli atılımlar gerçekleştirilen OHAL'in kaldırılmasının öncesinde yayımlanacak KHK ile, Emniyet, TSK ve diğer devlet kurumlarından FETÖ'den ihraç edileceklerin listesinin de yer alacağı belirtildi. Peki, FETÖ'den 10 bini aşan kişinin ihraç edileceği belirtilen 2018 KHK ihraç listesi yayımlandı mı? Resmi Gazete üzerinden bugün yayımlanacak olan KHK kaç bin kişi ihraç edilecek?





2018 RESMİ GAZETE KHK İHRAÇ LİSTESİ YAYIMLANDI MI? KAÇ BİN KİŞİ İHRAÇ EDİLECEK?

Yeni uygulamaya alınması planlanan sistem öncesinde, ''KHK Resmi Gazete'de yayımlandı mı?'' şeklinde sorular kamuoyunu meşgul etmeye başladı. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım tarafından OHAL ve KHK konularına ilişkin önemli açıklamalar gerçekleştirildi. OHAL'in 28 Temmuz 2018 tarihinde kaldırılacağının ve yeniden uzatılmayacağını vurgulayan Yıldırım, son defa KHK (Kanun Hükmünde Kararname) yayımlanacağı şeklinde ifadelere yer verdi. Bununla birlikte son KHK'nın ne zaman yayımlanacağı hususunda da açıklamalarda bulunarak; 6 Temmuz 2018 yani bugünü işaret etti. Son olarak; TSK ihraç listesi belli oldu mu ve KHK'da hangi kurumlardan kimler ihraç edildi şeklinde gündemi meşgul eden sorulara yanıt niteliğinde son kez yayımlanacak KHK ile belli olacak. Kanun Hükmünde Kararname ile Emniyet, TSK başta olmak üzere diğer devlet kurumlarından FETÖ'den ihraç edilen 10 bini aşan kişinin ihraç edilmesi ve terörle mücadele hususuna dair önemli yeni düzenlemelerin gelmesi bekleniyor.

KHK NE ZAMAN ÇIKACAK? BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM TARİH VERDİ!

Başbakan Binali Yıldırım, yeni ve son kez Resmi Gazete üzerinden yayımlanacak 699 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname)'nin bu gece yayınlanacağı şeklinde açıklamalarda bulundu. Öte yandan FETÖ'den ihraç edileceklerin ağırlıklı olarak TSK ve Emniyetten olacağı yönünde değerlendirmelerde bulundu.

KHK İHRAÇ EDİLENLERİN İSİM İSİM LİSTESİ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 699 sayılı KHK (Kanun Hüknünde Kararname) bu gece itibariyle Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanacağının bilgisine ulaşıldı. Yeni ve son kez yayımlanan KHK doğrultusunda; Emniyet ve TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri)'dan FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilen kamu personelleri ihraç edilecek. Fakat gelen aşırı yoğunluktan ötürü Resmi Gazete'nin internet sitesi kilitlendi.

KHK ihraç edilenlerin isim isim listesine ulaştığımız anda haberimizin içerisine ekleyeceğiz. En yeni gelişmeler için takipte kalın...





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KHK AÇIKLAMASI

Öte yandan bugün AK Parti Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü ilk cumhurbaşkanlığı KHK'sının yayımlanacağını açıkladı.