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'de yeni sisteme geçiş töreni

17 ülkenin 9 Temmuz'da Ankara'da olacak. Bu ülkeler; Venezueal devlet başkanı Nicolas Maduro 9 Temmuz'daki yeni sisteme geçiş törenine katılacak. Törene Kazakistan, Kırgızistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Gürcistan, Ukrayna, Pakistan, Gine, Somal ve Zambiya cumhurbaşkanları da katılacak.

17 ülkenin Cumhurbaşkanı Külliyeye geliyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreni pazartesi günü saat 17:00'da Beştepe'de yapılacağı açıklandı. Yeni kabine 9 Temmuz'da saat 21.00'da TBMM'de açıklanacak. Törene yabancı devlet adamları da katılacak.

TÖRENE 17 ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI KATILACAK

17 ülkenin 9 Temmuz'da Ankara'da olacak. Bu ülkeler; Venezueal devlet başkanı Nicolas Maduro 9 Temmuz'daki yeni sisteme geçiş törenine katılacak. Törene Kazakistan, Kırgızistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Gürcistan, Ukrayna, Pakistan, Gine, Somal ve Zambiya cumhurbaşkanları da katılacak.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 17:38
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