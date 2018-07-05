Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreni pazartesi günü saat 17:00'da Beştepe'de yapılacağı açıklandı. Yeni kabine 9 Temmuz'da saat 21.00'da TBMM'de açıklanacak. Törene yabancı devlet adamları da katılacak.

TÖRENE 17 ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI KATILACAK

17 ülkenin cumhurbaşkanı 9 Temmuz'da Ankara'da olacak. Bu ülkeler; Venezueal devlet başkanı Nicolas Maduro 9 Temmuz'daki yeni sisteme geçiş törenine katılacak. Törene Kazakistan, Kırgızistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Gürcistan, Ukrayna, Pakistan, Gine, Somal ve Zambiya cumhurbaşkanları da katılacak.