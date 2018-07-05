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ve İnce'den sonra 'nin tepesine 3. aday

’nin 24 Haziran seçimlerinden sonra başlayan genel başkanlık tartışması büyüyor. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce yanlıları olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlarken bir başkan adayı ortaya çıktı. Eski Trabzon Milletvekili ’in de genel başkanlık için aday olduğu iddia edildi.

Kılıçdaroğlu ve İnceden sonra CHPnin tepesine 3. aday

İnce'ye yakın Parti Meclisi üyeleri, il başkanları ve eski milletvekilleri olağanüstü kurultay için imza toplama çalışmalarını başlattı. Buna karşılık, bazı belediye başkanlarının için devreye girdikleri belirtildi.

'de Kılıçdaroğlu ve İnce'den sonra üçüncü bir aday daha ortaya çıktı. Aydınlık'ta yer alan habere göre; CHP'de üçüncü genel başkan adayı eski Trabzon milletvekili . Yakın çevresi şu anda Pekşen'in gelişmeleri yakından takip ettiğini, delegelerle ve il başkanlarıyla görüşmeler yaptığını, genel başkanlık için aday olmayı düşündüğünü, kesin kararını yakında açıklayacağını vurguladılar.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 11:31
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