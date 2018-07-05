İsrail ablukası altındaki Gazze'de başlayan işgal karşıtı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" dün de devam etti. İsrail sınırına akın eden yüzlerce Filistinli, gösteri yaptı. İsrail askerleri, gerçek mermi ve gaz bombaları ile göstericilere müdahale etti. O anlarda elinde Türk bayrağı taşıyan bir Filistinli genç de yaralandı. Kameralara takıldı. Filistinli direnişçinin Türkiye sevgisi öyle büyüktü ki sedyede bile Türk bayrağını elinden indirmedi. Hastaneye elindeki Türk bayrağı ile gitti. Söz konusu gencin ise Gazzeli Emin İslim olduğu öğrenildi. İslim, "Ben, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan sloganları atarken keskin nişancılar tarafından vuruldum. Ama bu beni asla yıldıramaz" dedi.
Ay yıldızlı direniş!
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , İsrail , Türkiye
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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