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Genel Başkanı 'den 'kabine' açıklaması

Genel Başkanı , ile görüştü. Destici görüşme sonrası bir açıklama yaparak "Benim kabinede yer almam gibi bir şey söz konusu değil çünkü ben BBP'nin Genel Başkanıyım, şu anda 'deki milletvekiliyim." dedi.

Desticiden dikkat çeken kabine açıklaması
Büyük Birlik Partisi () Genel Başkanı Mustafa Destici, 'ın kendisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmesinin ardından, BBP Genel Merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

KABİNEDE OLMAM SÖZ KONUSU DEĞİL
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine değinen Destici, "Hayırlı olsun ziyaretiydi. Ben kabulleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Gündemdeki konuları istişare etme fırsatı bulduk. Benim kabinede yer almam gibi bir şey söz konusu değil çünkü ben BBP'nin Genel Başkanıyım, şu anda 'deki milletvekiliyim. Tabi ki biz ile grubuyla uyum içerisinde hareket edeceğiz." diye konuştu.

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM'ye katkı vermeye ve birlikte olmaya devam edeceklerini belirterek, "İnandıklarımızı da söyleyeceğiz, doğrularımızı da söyleyeceğiz, 'nin meseleleriyle ilgili fikir ve düşüncelerimizi de söyleyeceğiz. İyi olanların, doğru olanların ve toplum içinde beklenti olanların yapılması noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.

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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 19:24
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