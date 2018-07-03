İşte FETÖ'nün Pensilvanya'daki hamisi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ve destekçilerinin Pensilvanya'nın Ross belediyesine bağlı Saylorsburg beldesinde kurdukları çarpık ticari ilişkiler, bölgede yaşayan Amerikalıların tepkisine neden oluyor.

FETÖ'nün Pensilvanya eyaletindeki "Golden Generation (Altın Nesil)" kampının bulunduğu kasaba sakinleri, örgütün yerel yöneticilerle kurduğu ticari ilişkiler sayesinde elde ettiği ayrıcalıklardan "Eğer Gülen'e yakınsan ruhsatı alırsın, değilsen izin filan alamazsın, çok zorluklara girersin çünkü Gülen, kasaba yönetimini kontrol ediyor." diyerek şikayet ediyor.

Bölgedeki Kostonbador çiftliğinin sahibi 72 yaşındaki David Bonser, AA muhabirine yaptığı açıklamada FETÖ mensuplarına imar ve ruhsat işlerinde ayrıcalıklar sağlandığına işaret etti.