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Sözcüsü Mahir Ünal'dan a��ıklaması! Erken olacak mı?

Yerel lerin erkene alınmasına yönelik iddialara yanıt veren Sözcüsü Ünal, " tartışmalarını doğru bulmuyoruz, gündemimizde erken seçim yok" dedi.

AK Partiden erken seçim açıklaması
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ünal, yerel lerin erkene alınmasına ilişkin "Henüz bir seçim bitmiş ve sonucunda seçmen 'de oluşturulmak istenen belirsizlik ve endişe gibi konularda son derece açık bir konu ortaya koymuş. Türkiye'yi seçim atmostefinden çıkarmışken yeniden tartışmalarının başlamasını doğru bulmuyoruz. Türkiye erken seçim tartışmalarından çıkmıştır" dedi.

Ünal "Birinci öncelik yeni sistemin cumhurbaşkanımızın yemin etmesiyle devreye girmesidir. Yeniden bir erken seçim tartışmalarının olduğu atmostefere sokmak istiyor birileri. Bazı arkadaşlarımızın açıklamaları da erken seçime destek gibi sunuluyor. Bizim gündemimizde herhangi bir seçim bulunmamakta. Türkiye daha yeni bir erken seçimden çıktı. Türkiye önüne bakıyor. Yeni hükümet sistemiyle beraber, bir sürü önceliğimiz var. Çocuklarımızla, kadınlarımızla ilgili, ekonomiyle ilgili, güvenlikle ilgili, enerji politikalarıyla ilgili" ifadelerini kullandı.
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  • 03 Temmuz 2018, Salı 10:54
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