YKS 2018 soruları cevapları! ÖSYM açıkladı TYT-AYT-YDT soruları

Yaklaşık üç milyon öğrencinin katılım sağladığı, büyük önem taşıyan sınavın geride kalması ile birlikte gözler ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınlanacak olan YKS sınav soruları çevrilmişti. 2018 TYT, AYT ve YDT sınav soruları ve cevap anahtarı dün akşam saatlerinde osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Böylece üniversite adayları sonuçlar öncesi aklında kalan soruların doğru ve yanlışlarını kontrol etme imkanı buldu. TYT, AYT ve YDT soru ve cevapları haberimizde bulabilirsiniz. İşte 2018 Yabancı Dil Testi, Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi - YKS sınav soruları.



2018-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı



2018-YKS Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı



ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, YKS'nin dün uygulanan TYT oturumu ile bugün düzenlenen AYT oturumunda adaylara yöneltilen soru kitapçıkları merkezin internet sitesinden erişime açıldı.

YKS soruları, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayınlanamayacak.

2018-YKS Yabancı Dil Testi (YDT) - Almanca Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2018-YKS Yabancı Dil Testi (YDT) - Arapça Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2018-YKS Yabancı Dil Testi (YDT) - Fransızca Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2018-YKS Yabancı Dil Testi (YDT) - İngilizce Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2018-YKS Yabancı Dil Testi (YDT) - Rusça Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

TYT- AYT PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur.

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.

TYT'den en az 150 puan almak koşuluyla, bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekmektedir. TYT puanının, YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, DİL) hesaplanmasındaki katkısı % 40'dır.

Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik yoktur. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. OBP 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

ADAY ÖĞENCİLER NASIL TERCİH YAPABİLECEK?

YGS-LYS sistemiyle adaylara 18 farklı puan türü hesaplaması getirilmişti. YÖK bu sistemi ilk açıkladığında puan türlerinin farklılığını lisans bölümlerinin ihtiyaçlarına göre düzenlendiğini ifade ederek 18 farklı puan türünü savunmuştu. YKS sisteminde ise puan türleri 5'e düşürülüyor. Yani MF-1/2/3 gibi puanlamalar yerini MF (adı Sayısal puanı da olabilir) puanına bırakacak. Aynısı Sözel ve Eşit Ağırlık bölümleri için de geçerli.

Önlisans tercihi için adaylara ilk oturumdan en az 150 puan almış olma şartı getiriliyor. 180'den fazla puan alan adaylar lisans programları için tercih yapabilecek.