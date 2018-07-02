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Şırnak'ta terör operasyonu: 15 gözaltı

Şırnak’ta terör örgütü 'nın milis ve iş birlikçilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 şahıs gözaltına alındı.

Şırnakta terör operasyonu: 15 gözaltı

Şırnak'ın Karacadağ bölgesinde 1 Temmuz'da gerçekleştirilen yakın hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede terör örgütü milis ve işbirlikçilerine yönelik de operasyon düzenlendi.

4'Ü KADIN 15 KİŞİ YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4'ü kadın 15 şahıs gözaltına alındı.

Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 12:14
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