Şırnak'ta terör operasyonu: 15 gözaltı

Şırnak'ın Karacadağ bölgesinde 1 Temmuz'da gerçekleştirilen yakın hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede terör örgütü milis ve işbirlikçilerine yönelik de operasyon düzenlendi.
4'Ü KADIN 15 KİŞİ YAKALANDI
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4'ü kadın 15 şahıs gözaltına alındı.
Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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