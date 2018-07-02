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ve İnce bu akşam görüşecek

Genel Başkanı Kemal , ile bu akşam saat 19.00'da bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu ve İnce bu akşam görüşecek

Genel Başkanı Kemal , partisinin Cumhurbaşkanı adayı ile bugün saat 19.00'da görüşecek.

Edinilen bilgiye göre, görüşme basına kapalı şekilde bir otelde gerçekleşecek.

Görüşmede, Kılıçdaroğlu ve İnce'nin eşlerinin de bulunacağı belirtildi.

Kılıçdaroğlu ve İnce'nin 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunmaları ve parti içi konuları ele almaları bekleniyor.

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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 16:51
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