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'in anne-babasının ifadesi ortaya çıktı

’nın Siverek ilçesinde, ailesinin otomobilde unutması sonucu havasız kalıp yaşamını yitiren Güneş Bulut'un (2) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarmanın ifadelerini aldığı çift, ifadelerinde, 'in bahçede oynarken kaybolduğunu ve aradıkları kızlarını otomobilde uyurken bulduklarını, ardından camı kırarak çocuğu çıkardıklarını iddia etti.

İfadeleri ortaya çıktı

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Eskihan Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Nesih Bulut, eşi Hunus ve 3 çocuğuyla birlikte ilçe merkezinden 06 DR 6692 plakalı otomobil ile mahalleye döndü. Bulut Ailesi fertleri, iddiaya göre 'i araçta unutup eve gitti. Bir süre sonra Güneş'i otomobilde hareketsiz gören yoldan geçen yakınları ön camı kırdı. Camı kırılarak araçtan çıkarılan minik Güneş, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen minik Güneş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen minik Güneş'in cesedi, bu sabah erken saatlerde Eskihan Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olayın ardından jandarma Nesih- Hunus Bulut çiftçinin ifadesini aldı. Çiftin ifadelerinde, minik Güneş'in bahçede oynarken kaybolduğunu ve aradıkları kızlarını otomobilde uyurken bulduklarını, ardından yakınlarının camı kırarak çocuğu çıkardıklarını iddia etti.

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  • 01 Temmuz 2018, Pazar 13:22
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