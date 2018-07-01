Ehliyet kurslarına yeni düzenleme getirildi





Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

"DÖNEM AÇMAMA CEZASI" YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Buna göre, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında direksiyon eğitimi uygulama sınavlarında başarısız olan kursiyer oranının yüzde 55 ve üstünde olması durumunda kurs hakkında verilen "dönem açmama cezası" yürürlükten kaldırıldı.

Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu açılışlarının il ve ilçelerin nüfusu dikkate alınarak yapılması uygulamasına son verildi. Kursların, müstakil binalarda açılmasına yönelik düzenleme yapıldı.