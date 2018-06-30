İzmir'in Foça İlçesi'nde bulunan Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 43 haftalık eğitimlerini tamamlayan aralarında yabancı ülke askerlerinin de olduğu 419 subay adayı, komando temel kursunu başarıyla bitirdi. Seher Cingöz ise 55 yıllık kursu ilk kez birincilikle bitiren kadın oldu. Cingöz, asker olmanın hayalini çocukluğundan beri kurduğunu ifade ederek, "Çok istediğim bir şeydi. Jandarma subay alımı başlayınca hemen başvurdum. Bugün de buradayız vatanımız, milletimiz için. Şehitlerimize layık olabilmek için bu yola adım attık" dedi.
Womando
Seher, 55 yıllık komando okulunun ilk kadın birincisi oldu
Etiketler: komando
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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