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'Köy'iforniya

, Kaliforniya’daki ’nde , Yahoo gibi devler için yazılım hazırladı. Ardından ’deki köyüne döndü. Yaptığı yazılımla önce bölgenin su sorununu halletti sonra da Kombimaster ismini verdiği akıllı termostat icat etti

Köyiforniya
Amerika'nın Güney Kaliforniya eyaletindeki ""nde 10 yıl kalarak EBAY, Yahoo ve gibi firmalarda çalışan yazılım geliştirme uzmanı , 'den aldığı destekle kendi köyünde girişimci oldu. Üç yıl önce Amerika'dan 'ye dönerek 'nin Babaeski ilçesine bağlı Müsellim köyüne yerleşen 40 yaşındaki Yalçın, evinin bahçesinde kurduğu atölyesinde geliştirdiği uygulama sayesinde aracılığıyla telefondan kontrol edilebilen "Kombimaster" adını verdiği akıllı oda termostatı üretti. 'nden mezun olduktan sonra ABD'ye gittiğini ancak vatan sevgisinden dolayı Türkiye'ye döndüğünü aktardı. "Piyasaya sürülen ürünümüz internet kumandalı, kendi kendine istenen saatlerde evin sıcaklığını istenen sıcaklığa getirebilen, cep telefonundan uzaktan kumanda edilebilen bir cihaz... Kombilere uyumlu... Hem kolaylık hem tasarruf sağlıyor" diyen Yalçın köyün su problemini de çözdüğünü şu sözlerle aktardı: "Depodaki su durumunu kablosuz haberleşme kullanmadan, pompanın olduğu yerden ölçebilen bir yazılım geliştirdim. Yazılım sayesinde pompa gündüz köyün su ihtiyacını karşılayacak düzeyde çalışırken, gece elektrik faturası daha ucuz olduğundan dolayı dolum için yüksek hızda çalışıyor."


SİLİKON VADİSİ'NDEN BABAESKİ'YE
Sezer Yalçın hünerlerini artık köyünde gösteriyor.



Yalçın'ın icat ettiği akıllı termostat piyasada satılıyor.
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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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