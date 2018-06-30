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Erdoğan'dan öğrencilere mesaj

Erdoğan bugün ve yarın üniversite sınavına girecek adaylar için bir sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladı.

Erdoğandan öğrencilere mesaj

, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi.

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada,"Ülkemizin 2023 yolunda en önemli güvencesi olan siz değerli gençlerimize, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi 09:11
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