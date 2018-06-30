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'li 'ndan aşağılık tweet!

Terörle mücadelede büyük bir kararlılık gösteren 'yu hedef alan Bekaroğlu, elebaşı 'ın daha iyi olduğunu yazdı.

CHPli Mehmet Bekaroğlundan aşağılık tweet!

24 Haziran seçimlerinde düşmanlığıyla 'yi destekleyen , Batı'da verilen oylarla örgütün partisini Meclis'e taşıdı.

CHP'den HDP'ye yapılan güzellemeler artık Kandil'e taşındı.

CHP İstanbul Milletvekili , örgüte sempatisini açık bir şekilde yazdı.

CHP'YE GÖRE PKK DAHA İYİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla terörle mücadeyi yeni bir döneme sokan İçişleri Bakanı 'yu hedef alan Bekaroğlu, terör örgütü 'nın elebaşlarından 'ı övdü.

CHP'li vekil, "Süleyman Soylu, bu milletin birliği, bütünlüğü ve kardeşliğine terör örgütü lideri Karayılan'dan daha çok zarar vermiştir." diye yazdı.

TEPKİ YAĞIYOR

Bu küstah sözler, Bekaroğlu'nun takipçilerinin de tepkisini çekti.

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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi 20:04
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