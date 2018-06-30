Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipler, şafak vakti terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlattı. Özel Harekat timlerinin de desteği ile daha öncede belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Özel Harekat timleri koçbaşlarıyla söz konusu evlerinin kapılarını kırarak içeri girdi. Şahısların evleri didik didik arandı.

Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

'BEYİN YIKAYAN' HÜCRE ÇÖKERTİLDİ

Adana'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan DEAŞ üyelerinin örgüt adına düzenledikleri sohbet toplantıları ve özel derslere katılan kişilerin dini duygularını sömürerek, Irak ve Suriye'deki örgüt saflarına katılmaya ikna ettikleri öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şafak vakti terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlıların örgüt adına faaliyet gösterip, düzenledikleri sohbet toplantıları ve verdikleri özel derslere katılan kişilerin dini duygularını sömürerek sözde cihada özendirip, onları Suriye ve Irak'ta örgüt saflarına katılmaya ikna ettikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlıların sorguları devam ediyor.