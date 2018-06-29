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Yok oluş

İnce, de partisine fark attı! 9 seçim kaybeden koltuğundan kalkmadı! Kendisine tepki gösterenleri disipline sevk etmek için kolları sıvadı! Dün toplanan Parti Meclisi’nden şu sonuç çıktı: İstifa yok, kurultay yok!

Yok oluş
'de, 24 Haziran lerinin hemen ardından başlayan tartışmalar bitmedi. Partiden sesleri yükseldi. CHP Genel Başkanı Kemal ise hiç oralı değildi. Hatta genel başkanlık koltuğuna oturduğu 2010 yılından bu yana izlediği kendine dokunanı disipline sevk etme anlayışını bir kez daha hayata geçirdi.

EROL DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek yerine istifa çağrısı yapan , , gibi isimlerin disipline sevklerini görüşmek üzere toplantı yaptı. CHP Sözcüsü , "Bu esaslı bir seçim sonucu değerlendirme toplantısı değil. Gündemimizde istifa ya da kurultay yok" dedi. 4 Haziran'da alınan sonucu eleştiren ve "İktidar olamamışsanız bunun bedelinin bir karşılığı olması lazım" diyen CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol ise disiplin kuruluna sevk edildi.

​İNCE TABANIN SESİNİ DİNLEYECEK
24 HAZIRAN seçimlerinin ardından CHP'de başlayan genel başkanlık tartışmaları nedeniyle gözlerin çevrildiği Muharrem İnce yol haritasını netleştirdi. 81 ilde teşekkür ziyaretleri ve mitingleri yapmayı planlayan İnce'nin önceki gün yaptığı açıklamalar, olağanüstü kurultay talebinde bulunmayacağının işareti sayıldı. Ancak daha önce 'genel başkanlığa bir daha aday olmayacağı'nı söyleyen İnce'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını istediği, atacağı adımlara yönelik de hem tabanın hem il örgütlerinin nabzını tutarak karar vereceği kaydediliyor.

EVRİN GÜVENDİK
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