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Psi'kupa't!

'ndan elenen Almanlar, delirdi. ’la görüşen Türk futbolcular Mesut Özıi ve İlkay Gündoğan’ı linç etti

Psikupat!
, Güney Kore'ye 2-0 yenildi. 'daki 'ndan elendi. Futbolcular gözyaşlarıyla eve dönerken ırkçı taraftar faturayı, 'la görüşen Türk yıldızlara kesti.



Siyasiler de düşmanlığı körükledi. Fenerbahçe'nin eski kalecisi Toni Schumacher ise "Pes" dedirtti: Erdoğan kalecimizi direğe bağladı ve Güney Kore'nin golünü attı!



80 yıl sonra Dünya Kupası'na ilk turda veda eden Alman 'nın başarısızlığının faturası, ve 'a kesildi.

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