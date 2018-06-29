Psi'kupa't!

Almanya, Güney Kore'ye 2-0 yenildi. Rusya'daki Dünya Kupası'ndan elendi. Futbolcular gözyaşlarıyla eve dönerken ırkçı taraftar faturayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Türk yıldızlara kesti.
Siyasiler de düşmanlığı körükledi. Fenerbahçe'nin eski kalecisi Toni Schumacher ise "Pes" dedirtti: Erdoğan kalecimizi direğe bağladı ve Güney Kore'nin golünü attı!
80 yıl sonra Dünya Kupası'na ilk turda veda eden Alman Milli Takımı'nın başarısızlığının faturası, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a kesildi.
Siyasiler de düşmanlığı körükledi. Fenerbahçe'nin eski kalecisi Toni Schumacher ise "Pes" dedirtti: Erdoğan kalecimizi direğe bağladı ve Güney Kore'nin golünü attı!
80 yıl sonra Dünya Kupası'na ilk turda veda eden Alman Milli Takımı'nın başarısızlığının faturası, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a kesildi.
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