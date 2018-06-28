İETT, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını bildirdi.
İETT'nin internet sayfasında yer alan duyuruya göre, öğrenciler sınav belgelerini, görevliler ise görevli belgelerini göstererek sınava gidiş ve sınavdan dönüşlerde toplu ulaşım araçlarından ücretsiz geçiş sağlayabilecek.
İETT'nin internet sayfasında yer alan duyuruya göre, öğrenciler sınav belgelerini, görevliler ise görevli belgelerini göstererek sınava gidiş ve sınavdan dönüşlerde toplu ulaşım araçlarından ücretsiz geçiş sağlayabilecek.
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