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YKS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere ücretsiz

'den yapılan açıklamada  ve 1 Temmuz'da YKS'ye girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

Toplu taşımda 30 Haziran ve 1 Temmuz müjdesi
, ve 1 Temmuz'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine araçlarının ücretsiz olacağını bildirdi.

İETT'nin internet sayfasında yer alan duyuruya göre, öğrenciler sınav belgelerini, görevliler ise görevli belgelerini göstererek sınava gidiş ve sınavdan dönüşlerde toplu ulaşım araçlarından ücretsiz geçiş sağlayabilecek.
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  • 28 Haziran 2018, Perşembe 16:59
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