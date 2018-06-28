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'nin adayını destekleyeceğini açıkladı

Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, 'MHP, Başkanlığı inde kendi adayını göstermeyecek, 'nin adayını destekleyecek' dedi.

MHP AK Partinin adayını destekleyeceğini açıkladı

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "kendisinin MHP'nin Başkanı adayı olacağına" ilişkin iddiaları yalanladı.

İddianın gerçeği yansıtmadığını, Cumhur İttifakı kapsamında 'ye destek vereceklerini bildiren Kalaycı, "MHP, TBMM Başkanlığı inde aday göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek." ifadesini kullandı.

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  • 28 Haziran 2018, Perşembe 19:51
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