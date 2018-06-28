MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "kendisinin MHP'nin TBMM Başkanı adayı olacağına" ilişkin iddiaları yalanladı.
İddianın gerçeği yansıtmadığını, Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'ye destek vereceklerini bildiren Kalaycı, "MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek." ifadesini kullandı.
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