Destek Yayınlarının bir internet sitesinde yer alan 'muhasebe personeli' ilanında başörtülülere yönelik skandal bir ayrımcılık yapıldı.
İlanda, "Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır" denildi.
TEPKİLER GELİNCE İLAN KALDIRILDI
Skandal ilana nefret suçu işlendiği ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle tepki yağdı. Gelen tepkiler üzerine söz konusu ilan yayından kaldırıldı.
İlanda, "Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır" denildi.
TEPKİLER GELİNCE İLAN KALDIRILDI
Skandal ilana nefret suçu işlendiği ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle tepki yağdı. Gelen tepkiler üzerine söz konusu ilan yayından kaldırıldı.
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