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'nden skandal iş ilanı

, bir nde yer alan personel ilanında, “Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır” ifadesine yer verdi.

Destek Yayınevinden skandal iş ilanı
Destek Yayınlarının bir nde yer alan 'muhasebe personeli' ilanında başörtülülere yönelik skandal bir ayrımcılık yapıldı.
İlanda, "Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır" denildi.



TEPKİLER GELİNCE İLAN KALDIRILDI
​Skandal ilana nefret suçu işlendiği ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle tepki yağdı. Gelen tepkiler üzerine söz konusu ilan yayından kaldırıldı.
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  • 28 Haziran 2018, Perşembe 15:25
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